Mehdi Benatia, dalla Francia all'Udinese, fino ai titoli con Bayern e Juventus

Udinese, Roma e Juve in Italia, con la parentesi Bayern Monaco sal 2014 al 2016. La carriera da calciatore di Mehdi Benatia è legata a un filo indissolubile all'Italia e anche se adesso il marocchino è in forza all'Al-Duhail il suo rapporto con il nostro Paese sarà per sempre speciale, visti i sette anni trascorsi nella penisola. Nato in Francia da padre marocchino e madre francese di origine algerina ha mosso i primi passi da calciatore al Clairefontaine, prima di passare al Guingamp prima e al Marsiglia poi dove nel 2004 ha esordito in Ligue 1. I prestiti a Tours e Lorient, il passaggio al Clermont e poi l'arrivo in Serie A, all'Udinese, nel 2010. 97 presenze e 7 gol in bianconero e nel 2013 il trasferimento alla Roma, per una sola stagione. Nell'estate 2014 il Bayern e due anni più tardi la Juventus, dov'è rimasto fino al gennaio 2019. Il suo palmares vanta due Bundesliga, una Coppa di Germania, due Scudetti, due Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Oggi Benatia compie 33 anni.

Sono nati oggi anche Stefano Fiore, Raffaele Palladino, Horst Hrubesch e Shkodran Mustafi.