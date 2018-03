Michael Owen, un Pallone d'Oro e tanti infortuni per il Golden Boy

© foto di Federico De Luca

Senza le decine di infortuni che lo hanno condizionato, sarebbe stato probabilmente uno dei più forti attaccanti di sempre. Le premesse, in fondo, c'erano tutte e un Pallone d'Oro a 22 anni non si vince per caso. Era il 2001 e Michael Owen si affermava come uno dei più grandi talenti del calcio europeo. Giocava nel Liverpool, club che difenderà per 7 anni prima di passare al Real Madrid per una cifra di oltre 25 milioni di euro. L'avventura con i Blancos però non fu felice come sperava il bomber britannico e terminò alla fine della stagione, quando fiutò il colpo il Newcastle. Da quel momento, però, il vero Owen non si è praticamente più visto, a causa dei già citati infortuni al ginocchio. Con i Magpies comunque giocherà 4 stagioni, prima di tentare l'avventura al Manchester United. Nel 2012-2013, la fine della carriera allo Stoke City. In Nazionale, Owen è riuscito a tenere un ruolino di marcia e delle medie realizzative del tutto rispettabili, visto che con i Tre Leoni mise a segno 40 gol in 89 partite. Alla fine, il suo palmares racconta di un Campionato Inglese, una Coppa d'Inghilterra, 3 Coppe di Lega, 3 Community Shield, una Coppa Uefa e una Supercoppa Uefa, oltre ovviamente al prestigioso Pallone d'Oro nel 2001. Oggi Michael Owen compie 38 anni.

Sono nati oggi anche Jean-Alain Boumsong, Jakub Blaszczykowski, Juan Camilo Zuniga e Markel Susaeta.