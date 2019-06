Michel Platini, Le Roi bianconero che ha messo il foie gras sul pane

In Francia e non solo, Michel Platini è considerato un vero e proprio emblema. Il suo nome non ha bisogno di presentazioni, considerando che al pari di Johan Cruyff e Marco Van Basten è il giocatore che ha vinto più Palloni d'Oro (il vecchio trofeo, non quello attuale in cui la fanno da padrona Leo Messi e CR7). Nato e cresciuto calcisticamente nel Nancy, prima di approdare alla Juventus giocò per 3 stagioni al Saint-Etienne. Poi, nell'82, prese il via il quinquennio in bianconero. "L'abbiamo comprato per un tozzo di pane e lui ci ha messo sopra il foie gras", raccontò Gianni Agnelli in merito alla sua esperienza in bianconero. Parole che da sole riassumevano alla perfezione l'importanza e l'impatto che Le Roi ebbe sulla società bianconera. Con la Juventus, oltre a vincere praticamente tutto, riuscì anche a laurearsi capocannoniere del campionato. Dopo l'addio al calcio giocato intraprese la carriera politica nel mondo del pallone, arrivando fino alla presidenza della UEFA e alle note polemiche degli ultimi anni, compreso il fermo degli ultimi giorni da parte della polizia francese (è comunque già stato rilasciato, ndr) riguardante l’assegnazione dei Mondiali di calcio al Qatar per l'edizione 2022. In carriera Platini ha vinto un campionato francese, una Coppa di Francia, due Campionati italiani, una Coppa Italia, una Coppa dei Campioni, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa UEFA, una Coppa Intercontinentale e un Europeo, oltre a numerosi riconoscimenti personali fra cui, come detto, 3 Palloni d'Oro.

Oggi Michel Platini compie 64 anni.

Sono nati oggi anche Faryd Mondragon, Davide Bombardini, Flavio Roma, Cristiano Lupatelli, Konstantinos Katsouranis e Gael Kakuta.