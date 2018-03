Miguel Angel Longo, la garra argentina dietro la rinascita del Cagliari

Argentino di nascita, sardo di adozione. Potrebbe essere sintetizzata così la vita di Miguel Angel Longo, difensore nato a Buenos Aires che ha legato gran parte della sua carriera al Cagliari. Arrivò in Italia dall'Argentina giovanissimo ed entrò subito a far parte delle giovanili della Juventus. Cresciuto nel vivaio bianconero, si affacciò anche in prima squadra, nel '59-'60, salvo poi passare immediatamente al Cagliari. Arrivò in Sardegna ai tempi della Serie C, ma anche grazie alla sua garra gli isolani riuscirono a risalire nella massima categoria. Nel '67, assieme al resto della squadra, volò negli States per prendere parte al campionato americano organizzato dalla United Soccer Association. I sardi, per l'occasione, giocarono con i colori del Chicago Mustangs ed ottennero il terzo posto finale. Nel '69-'70 passò all'Atalanta, dove chiuse la sua onesta carriera. All'età di 62 anni, nel giugno del 2001, ci ha lasciato a causa di una incurabile malattia. Oggi sono passati 79 anni dalla nascita di Miguel Angel Longo.

Sono nati oggi anche Renzo Melani, Marco Landucci, Gennaro Delvecchio, Gianluca Pegolo e Viktor Obinna.