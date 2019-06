Miro Klose, gol, capriole e professionalità per il futuro tecnico del Bayern

© foto di Insidefoto/Image Sport

In carriera ha segnato valanghe di gol ovunque abbia giocato. Italia compresa, dove i tifosi della Lazio se lo sono goduti per 5 anni. Miroslav Klose nasce calcisticamente nel Blaubach-Diedelkopf. Nel '99 arrivò al Kaiserslautern, club nel quale iniziò a segnare con continuità affermandosi come uno dei migliori centravanti di Germania. Nel 2004 arrivò la chiamata del Werder Brema per quello che sembrava il salto di qualità definitivo della sua carriera. Con i biancoverdi Klose giocò tre stagioni segnando oltre 50 gol, cifra che gli valse la chiamata del Bayern Monaco. Con i bavaresi vincerà tanto, ma solo in patria, pur non segnando tanto quanto nelle precedenti esperienze. Uno dei gol all'Allianz Arena, purtroppo, se lo ricorderanno bene i tifosi della Fiorentina. Il tedesco, grazie alla complicità dell'arbitro Ovrebo, segnò in fuorigioco evidente il gol che avrebbe estromesso i gigliati dalla Champions League. Quindi, nel 2011, il passaggio alla Lazio, club con il quale ha giocato 5 stagioni facendosi apprezzare per la sua professionalità e la sua efficacia quando chiamato in causa. Basti pensare, per esempio, alla sua classica esultanza con la capriola volante modificata nel tempo per evitare spiacevoli infortuni. Poi, tre anni fa, l'addio alla squadra della Capitale. Nel mezzo, il successo ai Mondiali brasiliani del 2014 con la Germania. In carriera Miro ha vinto 2 Campionati tedeschi, 2 Coppe di Lega, 2 Coppe di Germania, una Supercoppa di Germania, una Coppa Italia e come detto il Mondiale del 2014. Dopo aver ricoperto il ruolo di collaboratore tecnico della Nazionale tedesca, nei mesi scorsi è stato annunciato come tecnico dell'under 17 del Bayern Monaco. Anticamera, per molti, alla panchina della prima squadra nei prossimi anni. Oggi Miroslav Klose 41 anni.

