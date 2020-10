Nemanja Vidic, perno di un grande Manchester United e flop con la maglia dell'Inter

Nemanja Vidic è stato uno dei difensori più forti dell'epoca moderna. Un calciatore capace di vincere tutto sotto la guida di Sir Alex Ferguson al Manchester United, prima di arrivare in Italia, deludendo con la maglia dell'Inter. A dire il vero il centrale serbo fu vicino alla Serie A già nell'inverno del 2006, con Pantaleo Corvino che lo aveva praticamente prelevato dalla Stella Rossa per portarlo alla Fiorentina, ma alla fine il difensore decise di accettare il corteggiamento dei Red Devils. La prima gara in Serie A l'ha quindi disputata 8 anni più tardi, appunto coi nerazzurri. Una lunga carriera dicevamo, terminata nel peggiore dei modi visto che il persistere di un problema alla schiena lo ha costretto ad appendere gli scarpini al chiodo anzitempo, dopo aver disputato 491 partite nelle squadre di club e 56 in Nazionale, tra Serbia-Montenegro e Serbia. Nella sua carriera ha vinto moltissimo, con i Red Devils: il suo palmares vanta una Coppa di Jugoslavia, un campionato e una coppa di Serbia e Montenegro, tre Coppe di Lega inglesi, cinque Premier League, cinque Community Shield, una Champions League e una Coppa del Mondo per Club. Oggi Vidic compie 39 anni.

Sono nati oggi anche Ardico Magnini, Francisco Gento, Pietro Lo Monaco, Luciano Marangon, Marco Domenichini, Jon Andoni Goikoetxea, Paul Ince e Roberto Breda.