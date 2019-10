Nestor Sensini, garra e professionalità per una carriera tutta italiana

I tifosi di Lazio, Parma e soprattutto Udinese se lo ricorderanno bene. Nestor Sensini ha vissuto gran parte della propria vita calcistica in Italia dopo gli inizi nel Newell's Old Boy. Terzino, difensore centrale e centrocampista tuttofare, Sensini ha fatto della duttilità la sua dote migliore, unita ovviamente a una buona qualità e alla classica garra tipica degli argentini. I risultati migliori li ha ottenuti a Roma con la Lazio, club con il quale ha alzato al cielo uno Scudetto, la Coppa Italia e la Supercoppa italiana. Dopo il ritiro, Sensini si è dato alla carriera da allenatore e visti i precedenti non è escluso di rivederlo presto su una panchina italiana dopo la fine dell'esperienza all'Atletico Rafaela. Oggi Sensini compie 53 anni.

Sono nati oggi anche Ledley King, Lino Marzoratti, Ganso e Riechdley Bazoer.