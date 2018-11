Nevio Scala, il tecnico giramondo che ha reso grande il Parma

Cremonese, per la porta si pensa a Rafael del Cagliari

Calciatore prima ancora che grande allenatore, Nevio Scala nasce a Lozzo Atestino il 22 novembre del '47. Da calciatore, Scala raccoglierà i maggiori successi con la maglia del Milan, con cui vincerà campionato, Coppa della Coppe e Coppa dei Campioni. Ma è in panchina che probabilmente si toglierà le maggiori soddisfazioni professionali. Gli inizi con la Reggina, portata in B alla prima stagione, raccontavano già di un giovane allenatore con prospettive da grande. Ma è col Parma che arriva la definitiva consacrazione: al Tardini resterà 6 anni, portando i crociati ai vertici del calcio italiano ed europeo. Una Coppa Italia, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa Uefa e una Coppa Uefa è il ricco palmares di Scala sulla panchina del Parma. Un anno al Perugia, poi ecco la prestigiosa chiamata da parte del Borussia Dortmund. Con i tedeschi, il tecnico alzerà al cielo la Coppa Intercontinentale. Poi, diverse esperienze all'estero: prima al Besiktas, poi allo Shakthar Donetsk, quindi lo Spartak Mosca. Nel 2015-2016 è stato presidente del Parma. Oggi Nevio Scala compie 71 anni.

