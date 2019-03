Nicolas Anelka, attaccante giramondo con la brutta parentesi alla Juventus

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nicolas Anelka, attaccante, gira mondo, e protagonista con tante maglie nella sua carriera. Esordi nel calcio che conta al Paris Saint Germain appena diciassettenne, poi il passaggio all'Arsenal e successivamente al Real Madrid, nell'estate del 2000 dopo i corteggiamenti di Juventus e Lazio. Ritorno al PSG e prestito al Liverpool, prima dell'approdo al Manchester City, al Fenerbahce, al Borlton e al Chelsea, dopo forse si è espresso al meglio delle sue potenzialità. Nel 2012 è lo Shanghai Shenhua a convincerlo a cambiare maglia, prima che il francese arrivasse finalmente in Serie A, alla Juventus. Parentesi in bianconero non certo felice e passaggio al West Bromwich, prima di iniziare le sue ultime avventure all'Atletico Mineiro e al Mumbai City. Nell'arco di tutta la sua carriera nei vari club l'attaccante ha messo a segno 228 reti in 695 presenze, mentre con la maglia della Nazionale 14 in 69, riuscendo a vincere l'Europeo del 2000 e la Confederation Cup del 2001. Il suo palmares vede anche: due coppe di Lega e una Supercoppa francese, due titoli di Premier League, tre FA Cup, tre Community Shield, un campionato turno, uno Scudetto e una Champions League. Oggi Anelka compie 40 anni.

Sono nati oggi anche Fernando Viola, Mark Fish, Daniel Bertoni e Facundo Ferreyra.