Nivaldo, bandiera della Chapecoense. Salvatosi per scelta tecnica

© foto di Federico De Luca

Nato nello stato di Rio Grande do Sul, José Nivaldo Martins Constante, conosciuto semplicemente come Nivaldo, può considerarsi a tutti gli effetti una bandiera della Chapecoense. Dopo alcuni anni trascorsi nelle serie minori, nel 2006 arriva alla Chapecoense e ci resterà per 10 anni. Partito dalla quarta divisione, è stato uno degli eroi della promozione in Serie A e della splendida campagna in Copa Sudamericana. L'esordio nel massimo campionato brasiliano è datato novembre 2014, quando Nivaldo aveva già compiuto 40 anni. Il suo nome è salito, suo malgrado, agli onori della cronaca a causa della tragedia che ha colpito il volo della squadra brasiliana il 28 novembre 2016. Non c'era su quel volo, Nivaldo, rimasto a casa per scelta tecnica. Dopo l'incidente, però, ha deciso di dare il proprio addio al calcio in onore dei suoi sfortunati ex compagni: "Le cose non accadono per caso, non giocherò più a calcio", la commossa confessione del numero uno che ha indossato la maglia della Chape per oltre 200 partite. Oggi Nivaldo compie 44 anni.

