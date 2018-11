Otto Pfister, ct dell'Afghanistan che ha guidato 8 nazionali africane

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da calciatore non ha lasciato praticamente traccia, mentre da tecnico Otto Pfister si è fatto conoscere per aver allenato, a lungo, in tantissimi paesi africani. Dopo una carriera passata fra Germania, Svizzera e Liechtenstein, Pfister scelse proprio l'Africa come sua nuova casa e in oltre 40 anni di carriera da allenatore ha girato in lungo e largo il suo continente d'adozione. Dal '72 al '76 guidò il Ruanda, poi un biennio col Burkina Faso e un triennio col Senegal. Dall''82 all'85 guida la Costa d'Avorio, poi lo Zaire il quadriennio successivo. Dall'89 al '95 è stato ct del Ghana prima di emigrare in Bangladesh, fino al '97. Dal '97 al '99 allena l'Arabia Saudita, quindi decise di passare ai club. Zamelek, Sfaxien, Nejmah, Al-Masry. Poi, nel 2005, il Togo. Nel 2006-2007 ecco l'Al-Merrikh, quindi il Camerun dal 2007 al 2009. Nel 2011-2012 sarà il selezionatore di Trinidad e Tobago, quindi tornò all'Al-Merrikh prima di passare all'USM Alger. Oggi è il ct dell'Afghanistan. Da segnalare la sua presenza ai Mondiali del 2006 come ct del Togo e il suo Camerun finalista di Coppa d'Africa nel 2008. Da giocatore ha vinto 2 Coppe del Liechtenstein e 2 Coppe Cabral. Da allenatore un campionato egiziano, una Coppa d'Egitto, una Lebanese Premier League, una Supercoppa del Libano, una Elite Cup del Libano, una Coppa delle Coppe d'Africa e una CAF Champions League. Oggi il tedesco emigrato in Africa compie 81 anni.

Sono nati oggi anche Lorenzo Stovini, Jeremain Lens e Nabil Bentaleb.