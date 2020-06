Paolo Maldini, la più grande bandiera rossonera. Dal primo all'ultimo giorno

vedi letture

Una bandiera. Forse una delle ultime del calcio, almeno di quello italiano. Paolo Maldini ha speso tutta la propria vita (sportiva, s'intende) con e per il Milan, club che ha trovato per la prima volta nel '78 quando era solo un bambino e che ha lasciato nel 2009, prima di rientrare in società come dirigente, con il futuro comunque in bilico. L'esordio arrivò prestissimo, Maldini aveva poco più di 16 anni e fu mandato in campo da Liedholm viste le assenze di Battistini e Tassotti. Nato terzino destro, è sulla fascia opposta che ha costruito i maggiori successi della sua carriera. Nel corso della sua permanenza a Milanello ha vissuto diverse ere rossonere, da quella di Liedholm a quella di Sacchi, passando per Capello e Ancelotti. Con la fascia di capitano al braccio ha guidato i rossoneri a straordinari successi fino al giorno del suo ritiro, a fine 2009. Giocatore dal grande bagaglio tecnico, ha fatto delle doti atletiche e dell'agonismo una delle sue armi in più grazie alle quali ha potuto giocare ad altissimi livelli fino agli ultimi minuti della sua carriera. In carriera ha vinto tantissimo: 7 Campionati, 5 Supercoppe italiane, una Coppa Italia, 5 Champions League, 5 Supercoppe UEFA, 2 Coppe Intercontinentali e una Coppa del Mondo per club. Oggi Paolo Maldini compie 52 anni.

Sono nati oggi anche Pietro Paolo Virdis, Riccardo Bigon, Paolo Cannavaro, Antonio Rosati, Felipe Melo, Samir Nasri e Diego Falcinelli.