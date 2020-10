Pelè, il 'calciatore del secolo' campione del mondo per tre volte in dodici anni

vedi letture

"How do you spell Pelé? G-O-D". Titolava così, nel 1970, il Times il giorno dopo la finale dei Mondiali vinta dal Brasile ai danni dell'Italia. Il soggetto in questione è probabilmente già chiaro a molti. Si tratta di Edson Arantes do Nascimento, in arte Pelé. Soprannominato O Rei, da molti è considerato il miglior giocatore di tutti i tempi, sebbene mai si sia confrontato con il calcio europeo. Per questo motivo, qualcuno vorrebbe sminuire i suoi numeri fatti di 1281 gol in 1363 partite giocate in carriera. Eletto 'Calciatore del Secolo', ha ricevuto anche la pesante nomina di 'Tesoro nazionale' e 'Patrimonio storico-sportivo dell'umanità' dall'ex capo di stato brasiliano Jânio Quadros. In carriera, oltre ad aver giocato (e segnato 571 gol) con il Santos, ha vestito anche la maglia dei New York Cosmos e vinto, complessivamente, 10 campionati paulista, 4 Tornei Rio-San Paolo, un Torneo Roberto Gomes Pedrosa, 6 Campionati Brasileiro A, 5 Taça de Brasil, un Campionato NASL, 2 Libertadores, 2 Intercontinentali, una Supercoppa dei Campioni Intercontinentali e ovviamente i tre Mondiali nel '58, '62 e '70. I tifosi in giro per il mondo continuano a chiedersi, un po' come succede fra Ronaldo e Messi, chi sia stato il migliore fra lui e Maradona. Noi oggi ci limitiamo a ricordare O Rei, sicuramente il più grande goleador di tutti i tempi, nel giorno del suo settantanovesimo compleanno. Al termine della carriera preferì non intraprendere la carriera di allenatore per dedicarsi ad altro. Fu attore, nel film Fuga per la vittoria. Ma anche Ambasciatore dell'UNESCO, Ministro del governo brasiliano (allo sport ovviamente), talent scout del Fulham e presidente dei New York Cosmos.

Sono nati oggi anche Eugenio Fascetti, Adam Nawalka, Andoni Zubizarreta, Stefano Colantuono, Aldo Dolcetti, Andrij Yarmolenko, Emil Forsberg, Alvaro Morata e Fabinho.