Pierino Prati, storia rossonera che si portò a casa il pallone della Coppa Campioni '69

Uno Scudetto, 2 Coppa Italia, una Coppa dei Campioni, 2 Coppa delle Coppe e una Coppa Intercontinentale, tutto con il Milan. Più l'Europeo del '68 con la maglia dell'Italia. Il palmares di Pierino Prati parla da solo, per lui che è una delle colonne della storia del Milan. Esordì in maglia rossonera nel '65 prima di andare in prestito alla Salernitana. Quindi un nuovo prestito, al Savona, prima di far ritorno definitivamente nel club rossonero. E proprio in quella stagione, era il '67-'68, Prati si laureò capocannoniere italiano e il Milan alzò al cielo lo Scudetto. L'anno successivo ecco il trionfo in Coppa dei Campioni, con la finale contro l'Ajax segnata proprio dal suo nome: alla fine dei 90', Prati si portò a casa il pallone avendo messo a segno una storica tripletta. Dopo i tanti successi rossoneri, l'attaccante si trasferì alla Roma e decise poi di chiudere la carriera negli States con la maglia del Rochester Lancers. Pierino Prati ci ha lasciati pochi mesi fa, nel giugno del 2020 e oggi sono passati 74 anni dalla sua nascita.

Sono nati oggi anche Bojan Krkic Sr., Michael Kadlec e Santi Cazorla.