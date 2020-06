Ralf Rangnick, il Professore che ha creato il Lipsia. E che ha il Milan nel destino

Dal 2012, è uomo società della Red Bull per quel che concerne l'aspetto calcistico. E se il Lipsia è quella bella e futuribile realtà che ammiriamo oggi sui campi della Bundesliga (e d'Europa) il merito è anche e soprattutto suo. Ralf Rangnick infatti ha guidato la squadra durante l'ascesa nel grande calcio, dalla Regionalliga alla Bundes appunto. Da tecnico, da direttore sportivo e da manager. La carriera da tecnico di Rangnick, lameno quella ad alto livello, iniziò nello Stoccarda. Quindi Hannover, Schalke 04, Hoffenheim, ancora Schalke prima di passare nel mondo Lipsia nel 2015. Studioso e ammiratore di Arrigo Sacchi, Rangnick ha portato ad un altro livello il concetto di pressing in Germania col suo Gegenpressing. Un uomo e un personaggio ingombrante, accentratore di compiti e decisioni, che sul campo ha però voglia e competenze per puntare forte su progetti incentrati sui giovani. In carriera ha vinto una Coppa di Lega tedesca, una Coppa di Germania, una Supercoppa di Germania e una coppa Intertoto, in attesa del sempre più probabile arrivo al Milan a partire dal prossimo anno.

Oggi Ralf Rangnick compie 62 anni.