Raymond Kopa, Napoleon du football. Primo francese col Pallone d'Oro

Le Napoleon du football. Questo il soprannome che, col senno di poi, si era guadagnato Raymond Kopa (nato Kopaszewski). Considerato uno dei calciatori francesi più talentuosi di sempre, il suo nome è legato indissolubilmente a tanti accadimenti importanti del calcio del passato. Attaccante e vincitore del Pallone d'Oro nel '58, primo francese a ricevere il prestigioso premio, legò la sua carriera allo Stade Reims. Anche se i principali successi arrivarono durante il glorioso triennio al Real Madrid, dal '56 al '59 (tre Coppe dei Campioni vinte consecutivamente, fra gli altri trionfi).

Nato da genitori umili, il padre era minatore, ha vissuto da vicino la tragedia della Seconda Guerra Mondiale e all'età di 15 anni fu tesserato dall'Angers prima di passare, a 17, all'Angers. Dal '52 al '62 fu stabilmente convocato dalla Francia e giocò da assoluto protagonista i Mondiali del '54 e del '58. Giocatore talentuoso e dalla spiccata personalità, fuori dal campo si distinse per diverse iniziative fra cui, insieme all'amico Just Fontaine, la battaglia per l'introduzione nel calcio dei contratti a tempo determinato (fino a quel momento i calciatori potevano firmare solo contratti a tempo indeterminato e proprio per questo Kopa considerava la categoria come "schiavi").

In carriera, oltre al Pallone d'Oro, ha vinto 4 campionati francesi, 2 campionati spagnoli, una Supercoppa francese, 2 Coppe Latina e 3 Coppe dei Campioni.

Oggi sono passati 89 anni dalla sua nascita.

Sono nati oggi anche Maurizio Ganz, Antonio Di Natale e Leonardo Morosini.