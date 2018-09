Renato Portaluppi, El pube de oro meteora con la maglia della Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella stagione '87-'88, quando le squadre potevano avere 3 calciatori extracomunitari, la Roma decise di cedere Boniek per puntare su una coppia di brasiliani. Uno di questi era Renato Portaluppi, esterno tipicamente verdeoro che in patria, nonostante i 21 anni, si era già messo in mostra sul campo. I giallorossi lo presero dal Flamengo ma il giovane crack fece parlare di sè più per la sua fama di donnaiolo che per le scorribande sul campo da calcio. Lidholm disse che era il 'Gullit bianco', il presidente Viola affermò addirittura che aveva le qualità tecniche di Maradona. Il buon inizio in giallorosso non ebbe purtroppo seguito e dopo pochi mesi un po' tutti si stancarono dei suoi modi, soprattutto Massaro. Anche i tifosi, nonostante la spontanea simpatia testimoniata dal soprannome, 'El Pube de Oro' (per le qualità da latin lover di cui prima), si stufarono prima della fine della stagione. Dopo 23 presenze e zero gol in campionato, fu rispedito in Brasile senza troppi rimpianti. In carriera si è tolto comunque ottime soddisfazioni: 2 Campionati Gaucho, una Coppa del Brasile, un Campionato Carioca, una Libertadores, una Intercontinentale, una Supercoppa Sudamericana, una Copa America e una Coppa del Brasile da allenatore. Oggi Renato Portaluppi compie 56 anni.

Sono nati oggi anche Roberto Donadoni, Luka Modric, Alex Song, Danilo D'Ambrosio, Gylfi Sigurdsson, Vasco Regini e Oscar.