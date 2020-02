Ricardo Gareca, dai lampi con Maradona al Mondiale col Perù

Soprannominato El Tigre, ma pure El Flaco, Ricardo Gareca ha mosso i primi passi nel mondo del calcio nel Boca Juniors. Nell'81 giocò alcuni mesi in prestito al Sarmiento, prima di far ritorno alla Bombonera da assoluto protagonista dove giocò in coppia con Diego Maradona. Nell'85 passò ai rivali del River Plate, quindi lo spostamento in Colombia all'America de Cali. Dall'89 al '92 giocò nel Velez prima di chiudere la carriera nell'Independiente, indossando così quelle che sono probabilmente le 4 maglie più prestigiose d'Argentina. La carriera da allenatore inizierà nel Talleres, quindi Colon, Quilmes, Argentinos Juniors, America de Cali, Santa Fe, Universitario, Velez, Palmeiras e dal 2015 è ct del Perù. Dopo un pazzo e complicato girone di qualificazione al Mondiale, Gareca è riuscito a strappare il pass per la Russia all'ultimo tuffo con lo spareggio contro la Nuova Zelanda, risultando l'ultima squadra a qualificarsi per la massima manifestazione calcistica. In carriera ha vinto, da giocatore, un campionato colombiano, un campionato argentino e una Supercopa Sudamericana. Da allenatore, oltre alla qualificazione al Mondiale, ha vinto una Copa Conmebol, un campionato peruviano e 3 campionati argentini. Oggi Ricardo Gareca compie 62 anni.

Sono nati oggi anche Carmelo Imbriani, Enzo Maresca, Radamel Falcao, Facundo Roncaglia, Francesco Acerbi, Jacopo Dezi e Emanuel Mammana.