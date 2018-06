Rivaldo, stella brasiliana che ha vinto Mondiale, Champions e Pallone d'Oro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Rivaldo Vítor Borba Ferreira, per tutti semplicemente Rivaldo, è considerato da tifosi, addetti ai lavori e compagni uno dei migliori attaccanti che abbiano calcato i campi da calcio a cavallo degli anni 2000. Iniziò la carriera nel Paulistano per poi passare al Santa Cruz prima e al Mogi Mirin poi, club di cui è attualmente presidente. Nel '93 arrivò il grande salto col passaggio al Corinthians, ma nel Timao Rivaldo rimase solo una stagione prima di spostarsi al Palmeiras. Dopo due grandi stagioni e le Olimpiadi di Atlanta del '96, arrivò il trasferimento europeo, al Deportivo la Coruna. In Galicia Rivaldo rimase solo un anno, visto che nel '97 passò al Barcellona. Ed è proprio lì, al Camp Nou, che il brasiliano si consacrò come una delle stelle più luminose dell'intero panorama calcistico mondiale. Fu proprio nell'esperienza catalana che Rivaldo vinse anche il prestigioso Pallone d'Oro, nel 1999. Dopo il Barcellona arriva la chiamata di Silvio Berlusconi e il brasiliano col Milan riuscirà a togliersi grandi soddisfazioni vincendo anche la Champions League nonostante un'annata non certo indimenticabile dal punto di vista personale. L'esperienza rossonera come detto durò solo un anno, dopo ci fu un lungo pellegrinaggio fra Cruzeiro, Olympiakos, AEK Atene, Bunyodkor, Mogi Mirim, San Paolo, Kabuscorp, Sao Caetano e di nuovo Mogi Mirim, nel ruolo di presidente-giocatore. Anche in Nazionale, Rivaldo si è tolto diverse soddisfazioni vincendo il Mondiale del 2002. In carriera, Rivaldo ha vinto due campionati paulista, un campionato brasiliano, due campionati spagnoli, una Coppa di Spagna, una Coppa Italia, tre campionati greci, due Coppe di Grecia, un campionato uzbeko, una coppa dell'Uzbekistan, una Champions League, due Supercoppa UEFA, una Confederations Cup, una Copa America e un Mondiale, oltre come detto al Pallone d'Oro. Oggi Rivaldo compie 46 anni.

Sono nati oggi anche Alessio Scarpi, Gabriel Heinze, Valon Behrami, Joe Hart, Luca Antei e Paul-Josè Mpoku.