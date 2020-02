vedi letture

Riyad Mahrez, estro, classe e fantasia: protagonista del miracolo Leicester

Algerino ma nato in Francia, Riyad Mahrez è stata una delle grandi rivelazioni della passata stagione di Premier League. Col Leicester, assieme a Jamie Vardy, ha sovvertito ogni sorta di pronostico visto che in pochi, o per meglio dire nessuno, avrebbe mai pensato a un exploit simile per le Foxes. Nato calcisticamente nel Le Havre, il Leicester ha puntato su di lui in tempi non sospetti, lo ha pagato il giusto e lo ha poi ceduto al Manchester City per 68 milioni di euro, facendolo diventare il calciatore africano più pagato si sempre. Mancino naturale tutto estro e tecnica, il classe '91 ha trovato la continuità necessaria per il grande salto di qualità. Merito suo, merito dell'impianto di gioco del Leicester, e merito, soprattutto, di Claudio Ranieri. Il tecnico italiano gli ha dato fiducia fin dal primo momento e i fatti, il campo, lo hanno ripagato nel migliore dei modi. Oggi Mahrez compie 29 anni.

Sono nati oggi anche Daniele Baldini, Ivan Campo, Georgios Samaras, Molla Wague e Davy Klaassen.