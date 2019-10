Robert Jarni, dal Torino alla Juventus: con il bronzo a Francia '98

Robert Jarni, giocatore croato che ha giocato gran parte della sua carriera tra Italia e Spagna, vestendo tantissime maglie di club. Nato calcisticamente nel Cakovec, il primo grande club a puntare su di lui fu l'Hajduk Spalato, nel 1986. Nella società croata giocò ben 128 partite, segnando 17 reti e attirando l'attenzione dei club italiani, con il Bari che lo portò nel Bel Paese nel 1991. 52 presenze e 3 gol in due stagioni, quindi il passaggio al Torino. L'esperienza granata, però, durò solo un anno. La stagione successiva passò infatti alla Juventus, prima di chiudere con l'Italia e iniziare la sua carriera spagnola nella Liga, dove giocò per Betis Siviglia, Real Madrid e Las Palmas. Il terzino ha poi chiuso la sua carriera in Grecia, al Panathinaikos. Con la Nazionale croata è invece sceso in campo 81 volte, con il bronzo ai Mondiali in Francia che ha rappresentato il punto più alto della sua avventura. Il suo palmares vanta due Coppe di Jugoslavia, uno Scudetto, una Coppa Italia e una Coppa intercontinentale. Oggi Jarni compie 51 anni.

Sono nati oggi anche Stefano Morrone, Cristian Chivu e Jefferson Farfan.