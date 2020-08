Robert Lewandowski, il gol nel sangue con una cinquina da leggenda: ora la Champions

Robert Lewandowski, uno degli attaccanti più forti e prolifici del calcio contemporaneo. Nato calcisticamente nel Legia varsavia, dopo le esperienze in Polonia con Znicz Pruszkow e Lech Poznan, fu prelevato dal Borussia Dortmund, che lo portò in Bundesliga. 103 gol in 187 partite totali con la maglia dei gialloneri e una Champions League sfiorata al suo ultimo anno, persa in finale contro il Bayern Monaco. Il polacco fu vero protagonista nella semifinale di andata contro il Real Madrid, mettendo a segno un poker che permise ai suoi di accedere all'ultimo atto della massima competizione europea. Nell'estate 2014 il passaggio al club bavarese, dove in sei stagioni ha realizzato 246 reti in 288 partite. Storica e leggendaria la sua cinquina rifilata al Wolfsburg all'Allianz Arena. Entrato dalla panchina a inizio secondo tempo ha stabilito il record tedesco per i cinque gol realizzati più velocemente da un singolo giocatore, in nove minuti, ma questa prestazione gli è valsa quattro guinness dei primati: tripletta, quaterna e cinquina più veloci, nonché aver segnato cinque reti come sostituto. Con la maglia della sua Nazionale ha giocato invece 113 gare segnando 61 gol. In carriera, fino a questo momento, ha vinto un titolo polacco, una Coppa e una Supercoppa di Polonia, otto Bundesliga, quattro Coppe di Germania e quattro Supercoppe tedesche. Domenica l'appuntamento con la Champions League, dove fino alla finale ha siglato 15 reti in 9 partite. Oggi Lewandowski compie 32 anni.

Sono nati oggi anche Antonio Benarrivo, Aleix Vidal e Omar El Kaddouri.