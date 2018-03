Roberto Bettega, il torinese divenuto bandiera della Juventus

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Torino, il 27 dicembre del 1950, nacque colui che sarebbe diventato una delle più importanti bandiere bianconere di sempre. Lui è Roberto Bettega, di professione attaccante. Cresciuto calcisticamente proprio nelle giovanili della Juventus, nel '69 fu mandato in prestito al Varese allenato da Nils Liedholm. Proprio in cadetteria si mise subito in mostra per poi tornare, da protagonista, alla Juventus. In totale con la maglia bianconera giocò quasi 500 partite segnando 178 gol che contribuirono alla vittoria di 7 campionati, 2 Coppa Italia e una Coppa Uefa. Attaccante completo, faceva del colpo di testa la sua arma migliore. In generale, però, era considerato uno dei più forti attaccanti di sempre ma la sua fama sarebbe potuta essere ancora più grande se una pleurite non ne avesse compromesso la crescita professionale fra il 1971 e il 1972. Nell'83, chiusa la sua avventura juventina, volò in Canada per difendere i colori del Toronto Blizzard. Oggi Bettega compie 67 anni.

Sono nati oggi anche Massimo Rastelli, Luca Ariatti e Adil Rami.