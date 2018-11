Roberto Mancini, 54 anni di successi: ora la sfida azzurra

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Roberto Mancini e una carriera da vincente sia in campo che in panchina. La storia nel mondo del pallone dell'attuale allenatore dell'Inter è infatti stata ricca di successi ed è iniziata nel 1977 nelle giovanili del Bologna. Nella stagione 1981/82 l'esordio in Serie A con il club felsineo con il quale a fine stagione totalizzerà 30 presenze e 9 gol in campionato. Bologna il trampolino per la sua avventura più importante, quella alla Sampdoria, durata dal 1982 al 1997. 566 partite giocate e 171 reti realizzate lo hanno fatto diventare una vera e propria leggenda del club blucerchiato, anche grazie alla vittoria dello Scudetto del 1990/91, oltre che a quattro Coppe Italia, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa. Poi il passaggio alla Lazio e la conquista di un altro Scudetto e di due Coppe Italia, prima di chiudere la carriera in Premier League con le quattro presenze al Leicester City. Appesi gli scarpini al chiodo Mancini non è però riuscito a rimanere "disoccupato" per molto tempo, visto che dopo pochi mesi la Fiorentina gli offrì la panchina della prima squadra. Restò a Firenze fino alla fine del 2000 e due anni più tardi fu invece la Lazio a dargli le chiavi della squadra, prima che fosse l'Inter ad affidargli la panchina per quella che fu la sua prima esperienza. Quattro anni in nerazzurro, tre al Manchester City, uno al Galatasaray e poi il ritorno a Milano, con un palmares di tutto rispetto formato da tre Scudetti, quattro Coppe Italia, due Supercoppe, una Premier League, una FA Cup, un Community Shield e una Coppa di Turchia. Dopo essere tornato all'Inter il tecnico ha intrapreso la nuova avventura allo Zenit San Pietroburgo, durata però una sola stagione, e dal 14 maggio 2018 è il commissario tecnico della Nazionale italiana per quella che, dopo il disastro Mondiale, è senza dubbio la sfida più grande della sua carriera. Oggi Mancini compie 54 anni.

Sono nati oggi anche Lionello Manfredonia, Bruno Alves, Fabio Tricarico e Andrej Galabinov.