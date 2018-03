Romario, semplicemente uno dei più forti attaccanti di sempre del Brasile

Soprannominato Baixinho, per molti Romario è considerato uno dei più forti attaccanti di sempre. Nato calcisticamente nel Vasco da Gama, dall'88 al '93 giocò nel PSV. Poi due anni al Barcellona, quindi si alternò fra Valencia e Flamengo fino al 1999, quando tornò al Vasco da Gama per 3 anni. Poi Fluminense, Al-Sadd, ancora Vasco, Miami, Adelaide United e ancora Vasco da Gama, prima di chiudere la carriera nell'America RJ. Attaccante rapido e dalla grande qualità tecnica, sapeva assistere i compagni e trovare la via del gol con disarmante semplicità. I più grandi successi però sono arrivati con la maglia del Brasile con cui ha segnato 55 gol in 70 partite. Dopo l'addio al calcio ha intrapreso la carriera da politico nel Parlamento brasiliano. In carriera ha vinto 4 campionati carioca, 3 campionati olandesi, 2 Coppe d'Olanda, una Supercoppa d'Olanda, un campionato spagnolo, una Supercoppa di Spagna, un campionato brasiliano, 2 Coppe Mercosur, un Mondiale, 2 Coppe America e una Confederations Cup. Oggi Romario compie 52 anni.

Sono nati oggi anche Ivan Klasnic, Josip Ilicic e Gregorz Krychowiak.