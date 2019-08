Rubinho, due presenze e otto trofei con la maglia della Juventus

Due presenze e otto trofei. Questo il bottino di Rubens Fernando Moedim, noto a tutti semplicemente come Rubinho, con la maglia della Juventus, in quattro stagioni. Nato calcisticamente nel Corinthians, dopo una breve esperienza al Vitoria Setubal è arrivato in Italia nel 2006, al Genoa, dov'è rimasto per tre stagioni, disputando 101 partite. Successivamente il passaggio al Palermo, e dopo soli sei mesi quello al Livorno. Un anno difficile quello trascorso tra Sicilia e Toscana, con il Torino che, nel 2010, decise di puntare su di lui per il campionato di Serie B. 26 presenze nel club labronico e il ritorno al Palermo, ma dopo quattro mesi senza mai scendere in campo arrivò la chiamata della Juventus. Strana la sua storia in bianconero, visto che l'estremo difensore, giocando soltanto due gare, ha arricchito il suo palmares con quattro Scudetti, due Supercoppe italiane e altrettante Coppe Italia. In Brasile aveva invece vinto due volte il campionato Paulista e una Coppa nazionale. Oggi Rubinho compie 37 anni e dopo l'addio alla Juve e il ritorno al Genoa, adesso veste la maglia dell'Avai.

Sono nati oggi anche Diego Latorre, Domenico Toscano, Luis Antonio Valencia e Saido Berahino.