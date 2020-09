Ruud Gullit, leggenda orange che ha reso grande il Milan

vedi letture

Uno dei più grandi campioni ad aver indossato la maglia del Milan. Ci perdonerà la Sampdoria, ma i successi e i trofei conquistati in maglia rossonera creano un legame inscindibile fra la società milanista e Ruud Gullit. Arrivato in Italia grazie a Silvio Berlusconi nell'87 su consiglio del Barone Liedholm dopo i grandi inizi con Haarlem, Feyenoord e PSV, in rossonero rimase per 6 anni andando a completare il Milan di Arrigo Sacchi e più in generale dei fenomeni olandesi. Con lui, Rijkaard e Van Basten i rossoneri si imposero in quegli anni come una delle migliori squadre di sempre. Nel '93-'94 passa alla Sampdoria, guidandola fino al terzo posto in classifica, prima di far ritorno al Milan nell'estate del '94. Pochi mesi dopo la rottura definitiva col club e la nuova esperienza alla Sampdoria, fino all'estate del '95. Lì il passaggio al Chelsea dove nel 1998 chiuse la carriera professionistica.

Soprannominato Simba da Gianni Brera per la sua emblematica capigliatura, Gullit era un personaggio sui generis fuori dal campo e giocatore unico nel suo genere: forza fisica, potenza, qualità, carisma, leadership e una straordinaria duttilità lo fecero diventare una colonna della squadra rossonera dominatrice in Europa e della nazionale olandese. In carriera ha giocato in ogni zona del campo: centrocampista offensivo, seconda punta, mezzala, mediano e pure libero, tutto con straordinaria capacità di adattamento e risultati sopra le aspettative. In carriera Gullit ha avuto l'onore di portarsi a casa il Pallone d'Oro nel 1987, dopo una meravigliosa stagione al PSV e gli ottimi inizi in maglia Milan. Ma più in generale la sua bacheca è ricchissima di trofei: col Milan ha vinto 3 campionati, 3 supercoppe italiane, 2 Coppe dei Campioni, 2 Supercoppe UEFA e 2 Intercontinentali. A questi successi si aggiunge la Coppa Italia con la Samp, 3 campionati olandesi, una Coppa d'Olanda, una Coppa d'Inghilterra e un Europeo con la sua Olanda. Oggi Ruud Gullit compie 58 anni.