Ruud Krol, dall'Ajax al Calcio Totale: con la parentesi a Napoli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ruud Krol, uno dei protagonisti dello storico Calcio Totale olandese. Cresciuto nelle giovanili dell'Ajax, nel 1968 passò in prima squadra e nel 1975 diventò il capitano dei lancieri. terzino elegante con grande tecnica ha sempre giocato titolare nel club olandese che ha vinto tantissimo negli anni '70 e dopo una breve parentesi al Vancouver Whitecaps, fu il Napoli a portarlo in Italia e con la maglia azzurra disputò 125 partite segnando un gol. Fu protagonista anche nella campagna antiabortista a Napoli in occasione del referendum, con lo slogan: "Tifoso che voti, pensaci: e se la madre di Krol avesse abortito?". Il difensore diventò ben presto un leader della squadra partenopea ed è stato ricordato a lungo anche dopo il suo ritiro. La storia l'ha però scritta con la maglia dell'Ajax con la quale è sceso in campo per 378 volte mettendo a segno 29 gol. Il suo palmares è certamente invidiabile, visti i sei campionati olandesi, le quattro coppe d'Olanda, le tre Coppe dei Campioni, la Coppa Intercontinentale e la Supercoppa Europea. Con la Nazionale olandese ha disputato 83 gare arrivando secondo per due edizioni consecutive ai Mondiali, in Germania nel 1974 e in Argentina nel 1978. Oggi Krol compie 68 anni.

Sono nati oggi anche Giuseppe Pellicanò, Moreno Roggi, Luca Pellegrini, Luis Oliveira, Christophe Dugarry, Davor Vugrinec, Tomas Ujfalusi, Aleksej Alekseevic Eremenko, Benoit Assou-Ekotto, Ramires, Levan Mchedlidze e Federico Viviani.