Ryan Giggs, leggenda United. Più di Best, Cantona e Bobby Charlton

© foto di Balti Touati/PhotoViews

A Cardiff, il 29 novembre del '73, nasceva un giocatore che la storia eleggerà più avanti come uno dei più grandi di sempre del Manchester United. Lui ovviamente è Ryan Giggs, ala detentrice di una serie infinita di record, come ad esempio le 159 presenze europee con la maglia dei Red Devils. 24 sono gli anni che Giggs ha dedicato alla causa dello United, periodo nel quale ha vinto tutto ciò che c'era da vincere. I record, dicevamo: nel novembre del '95 ha segnato, contro il Southampton, il gol più veloce della storia del club. Erano passati appena 15 secondi dal fischio d'inizio. Il gallese inoltre è uno dei pochissimi calciatori ad aver tagliato il traguardo delle 1000 presenze fra i professionisti. Nel 2011 viene eletto 'Miglior giocatore della storia dello United', battendo in questa corsa miti del calibro di Eric Cantona, Bobby Charlton e George Best. Dopo l'addio al calcio giocato, Giggs è rimasto allo United per un paio di stagioni come assistente allenatore, guidando addirittura la squadra per alcune gare dopo l'esonero di Moyes nel 2014. Oggi è commissario tecnico del Galles che giocherà i prossimi Europei. Il suo palmares, come detto, è semplicemente impressionante: 13 campionati inglesi, 4 Coppe di Lega, 10 Community Shield, 4 Coppe d'Inghilterra, 2 Champions League, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa Uefa, una Coppa Intercontinentale e un Mondiale per Club. All'appello, insomma, manca soltanto il Pallone d'Oro. Oggi Ryan Giggs compie 46 anni.

Sono nati oggi anche Tomas Brolin e Nathan Dyer.