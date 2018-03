Salvatore Esposito, Scudetto alla Fiorentina prima dei successi azzurri

© foto di Alberto Fornasari

Nato a Torre Annunziata, Salvatore Esposito iniziò la propria carriera professionistica con la Fiorentina, nel '62. In viola rimase complessivamente 10 anni e prese parte alla vittoria del campionato nella stagione '68-'69. Nel '72 il centrocampista passò al Napoli e in breve tempo divenne una delle colonne della squadra di Juliano. Proprio durante la militanza azzurra, ricevette la prima e unica chiamata in Nazionale della sua carriera. Dal '77 al '79 giocò al Verona, poi due anni al Fano, uno a Siena per poi chiudere la carriera da giocatore nell'Empoli nell'84. In carriera ha vinto, oltre allo Scudetto con la Fiorentina, una Coppa Italia e una Coppa di Lega Italo-Inglese. Oggi Salvatore Esposito compie 69 anni.

Sono nati oggi anche Adrian, Jonny Evans e Tonny Vilhena.