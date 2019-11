Sandro Mazzola, dalla gloria con l'Inter alla staffetta con Rivera

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Torino, l'8 novembre del '42, nacque quello che sarebbe poi diventato una delle più grandi bandiere dell'Inter. Perché Sandro Mazzola la maglia nerazzurra l'ha indossata come ragione di vita, iniziando dalle giovanili per poi guidare la prima squadra per 17 anni. Nato centravanti, la grande tecnica e la velocità nei dribbling lo portarono ad arretrare il suo raggio d'azione. Nonostante questo cambiamento, a fine carriera si conteranno 116 gol nelle 417 presenze nerazzurre. Con l'Inter ha vinto tutto, semplicemente. Quattro scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Intercontinentali, oltre ad un campionato Europeo con la maglia dell'Italia. Celebre, ai Mondiali del '70, la sua 'staffetta' con Gianni Rivera. Nel suo personale e ricchissimo palmares manca forse solo una cosa: il Pallone d'Oro. Ma non ci andò molto lontano, Mazzola, visto che nel '71 si piazzò secondo alle spalle di un certo Johan Cruyff. Dopo l'addio al calcio giocato, Mazzola è stato stimato dirigente e commentatore televisivo. Oggi Sandro Mazzola compie 77 anni.

Sono nati oggi anche Guus Hiddink, Josè Luis Caminero, Sergio Porrini, Josè Manuel Pinto, Luis Fabiano e Joe Cole.