Sergio Ramos, capitano Blancos specialista in gol decisivi

vedi letture

Nel 2005, a qualcuno sembrarono follia i 25 milioni spesi dal Real Madrid per un giovane difensore del Siviglia. Sergio Ramos ha iniziato la propria carriera nel club andaluso. Prima la trafila delle giovanili, poi, nel 2003, ecco il passaggio in prima squadra. Al Sanchez-Pizjuan Ramos giocherà per due stagioni, poi la chiamata irrinunciabile del Real Madrid e l'inizio di un lungo matrimonio con le merengues. Difensore centrale di grande personalità, bravo con i piedi e fenomenale nel colpo di testa, Sergio Ramos è oggi uno dei centrali più quotati al mondo. Inevitabile, per uno col suo palmarès. In molti gli muovono critiche per il suo comportamento in campo e per i troppi cartellini rossi, una media di due a stagione, ma forse è proprio questa cattiveria agonistica che lo ha portato così in alto. Dopo il suo arrivo al Bernabeu, è diventato anche una colonna portante della pluridecorata Spagna degli ultimi anni. Oggi il capitano del Real Madrid compie 34 anni.

Sono nati oggi anche Jan Koller, Karel Poborsky, Bernardo Corradi, Antonio Langella, Anatolij Tymoshuk, Philippe Mexes e Javier Portillo.