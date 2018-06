Simone Barone, un unico trofeo in carriera: lo storico Mondiale del 2006

© foto di Giacomo Morini

Centrocampista polivalente in grado di abbinare qualità e quantità, Simone Barone ha vinto un solo trofeo in carriera. Parliamo, ovviamente, del Mondiale del 2006 in Germania. Nato calcisticamente nel Parma, con i Ducali esordì in Serie A prima di passare in prestito al Padova e all'Alzano Virescit. La stagione successiva, il 2000-2001, passa al Chievo e diventa titolare guidando la squadra alla vittoria del campionato cadetto. Resterà a Verona anche il campionato successivo, in Serie A, prima di far ritorno al Parma. Al Tardini resterà un biennio, poi il Palermo sborserà 5 milioni per acquistare il suo cartellino. Alla fine dell'esperienza palermitana sarà convocato da Lippi per la spedizione tedesca, in quel torneo scenderà in campo due volte. In estate il suo cartellino fu acquistato dal Torino, nel 2009-2010 invece indosserà la maglia del Cagliari. Il 2011-2012, ultima stagione da giocatore, sarà a Livorno. Chiuso col calcio giocato, Barone ha deciso di intraprendere la carriera da allenatore: prima con le giovanili del Modena, poi con quelle del Parma, quindi l'avventura in India come vice al Delhi Dynamos. Quest'anno, invece, allena le giovanili della Juventus. Oggi Simone Barone compie 40 anni.

Sono nati oggi anche Giuseppe Sannino, Thomas Schaaf, Cristian Raimondi, Marc-Andre ter Stegen e Pawel Wszolek.