Simone Inzaghi, una vita legata alla Lazio e il sogno Scudetto rallentato dal Coronavirus

Simone Inzaghi, fratello minore di Filippo, iniziò a giocare a calcio nelle giovanili del Piacenza, club della sua città natale. Poi quattro stagioni in prestito, a Carpi, Novara, Lumezzane e Brescello, prima di una grande annata da protagonista proprio a Piacenza. Era il '98-'99 e Inzaghino segnò 15 reti in 30 presenze. Numeri che gli valsero la chiamata della Lazio, ovvero la squadra a cui resterà legato per tutta la carriera. E anche oltre. In sei stagioni giocherà 109 partite e segnerà 27 reti. Nel 2005 il prestito alla Sampdoria, quindi altri due anni in biancoceleste. Nel 2007-2008 va in prestito all'Atalanta, quindi il ritorno in biancoceleste per l'ultima stagione da calciatore. Chiuso con il campo, Inzaghi passerà subito in panchina, ovviamente nelle giovanili della Lazio. Allievi regionali, Allievi nazionali e quindi la Primavera. Poi la grande occasione, nell'aprile del 2016 quando prende il posto dell'esonerato Pioli in prima squadra. In estate il presidente Lotito aveva scelto Marcelo Bielsa, ma il Loco decise clamorosamente di fare marcia indietro ad accordi trovati. E così il numero uno biancoceleste, non senza qualche dubbio, decise di richiamare proprio Inzaghi. Da quel giorno, il tecnico ha messo in mostra una crescita esponenziale nella gestione del gruppo e idee tecnico-tattiche decisamente interessanti, quasi sempre basate sul 3-5-2. E oggi la sua Lazio è in piena corsa per la vittoria dello Scudetto, ammesso e non concesso che il campionato possa ripartire dopo l'emergenza Coronavirus. In carriera ha vinto, da giocatore, uno Scudetto, 3 Coppe Italia, 2 Supercoppe italiane, e una Supercoppa UEFA. Da allenatore, per il momento, una Coppa Italia e 2 Supercoppe italiane. Oggi Simone Inzaghi compie 44 anni.

