Sinisa Mihajlovic, dalla Champions in patria alle magiche punizioni

© foto di Federico Gaetano

Come molti suoi colleghi, Sinisa Mihajlovic prima ancora che essere allenatore è stato giocatore di alto livello. Nato calcisticamente nel Vojvodina, dal '90 al '92 giocò nella fortissima Stella Rossa che conquistò la Coppa dei Campioni nel '91. L'arrivo in Italia risale all'estate del '92, quando la Roma pagò 8,5 miliardi di lire per il suo cartellino. In giallorosso restò 2 anni prima di passare alla Sampdoria. Con i blucerchiati giocò un quadriennio e si specializzò nei calci di punizione. Per molti, è stato uno dei migliori specialisti di sempre nel calcio da fermo. Dal '98 al 2004 gioca e vince nella Lazio, prima di chiudere la carriera col biennio all'Inter. Smesso di giocare ripartì proprio dalla Pinetina come vice di Roberto Mancini. Nel 2008-2009 allena il Bologna, l'anno successivo il Catania. La grande chiamata arriva nel 2010 quando la Fiorentina decide di puntare su di lui, ma l'esperienza fiorentina si chiuderà con una stagione del tutto deludente. Nel 2012-2013 allena la sua Serbia, poi Samp, Milan e Torino. In carriera, da giocatore, ha vinto tantissimo: 3 campionati jugoslavi, 3 Supercoppe italiane, 2 campionati italiani, 4 Coppe Italia, una Coppa dei Campioni, una Intercontinentale, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa UEFA. Oggi Sinisa Mihajlovic compie 49 anni.

Sono nati oggi anche Rudi Garcia, Jari Litmanen, Artur Boruc, Nicolas Spolli, Ciro Immobile e Vanja Milinkovic-Savic.