Socrates, il Dottore brasiliano simbolo della Democrazia Corinthiana

Eccentrico, innovatore, talentuoso, eccessivo, ribelle... Sono tanti e ben assortiti gli aggettivi che accompagnavano il nome di Socrates, campione brasiliano con un passato non proprio felice anche alla Fiorentina. Laureato in medicina, da qui il soprannome di 'Dottore', nacque calcisticamente nel Botafogo ma scrisse la storia con un altro club brasiliano, ovvero il Corinthians. Con il Timao, negli anni della dittatura, portò avanti un esperimento che prevedeva un'organizzazione non gerarchica della squadra, la famosa Democrazia Corinthiana. Amante della birra e accanito fumatore, durante le visite mediche con la Fiorentina creò scalpore accendendosi una sigaretta pochi istanti prima dell'inizio dei test. Nonostante Pelé lo definì 'il giocatore più intelligente della storia del calcio brasiliano', Socrates non riuscì ad imporsi nel calcio italiano con la maglia viola e dopo una sola stagione fece ritorno nel suo Brasile, al Flamengo. Centrocampista offensivo dotato di invidiabili qualità tecniche e ottima visione di gioco, fu il capitano del Brasile ai Mondiali dell'82. A causa del suo stile di vita particolarmente spinto, accusò diversi problemi di salute al punto che un'emorragia intestinale lo portò alla morte il 4 dicembre del 2011.

In carriera, nonostante il talento innato, vincerà 'solo' tre campionati Paulisti. Con il Corinthians, ovviamente.

Oggi sono passati 64 anni dalla nascita di uno dei geni brasiliani della storia del calcio.

