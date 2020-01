Stephan Lichtsteiner, en plein alla Juve prima dell'avventura all'Arsenal

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alla Juventus ha vissuto il periodo più duraturo e più vincente della sua carriera. Anche se Stephan Lichtsteiner arrivò in Italia grazie ad un'intuizione della Lazio. Nato calcisticamente nel Grasshoppers, nel 2005 l'esterno svizzero passò al Lille. In Francia rimase 3 anni, prima del passaggio nel 2008 proprio alla Lazio. Anche nella Capitale resterà un triennio, prima dei 7 anni bianconeri in cui farà l'en plein vincendo 7 campionati. Chiusa l'esperienza in bianconero, fu l'Arsenal a puntare su di lui, ma l'esperienza londinese durerà solo una stagione. E quest'anno Lichtsteiner gioca nell'Augusta in Germania. Anche con la sua Nazionale è un vero e proprio top in fatto di presenze, avendo indossato la maglia della Svizzera 108 volte (con 8 reti all'attivo). In carriera Lichtsteiner ha vinto un campionato svizzero, 7 campionati italiani, 4 Supercoppe italiane e 5 Coppe Italia. Oggi il terzino compie 36 anni.

Sono nati oggi anche Giovanni Vavassori, Tony Pulis, Stefano Carobbi, Domenico Morfeo, Bobby Zamora, Emanuel Pogatetz, Seydou Keita, Pablo Zabaleta e Reto Ziegler.