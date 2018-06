Steven Gerrard, '28 years with the same bird'. Ovvero quello del Liverpool

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per raccontare la storia di Steven Gerrard, o anche solo una parte di essa, non basterebbe un libro, visto quanto fatto dal centrocampista per il suo Liverpool. '43 years with the Same Bird', titola un libro noto fra i tifosi dei Reds che racconta la storia recente del club di Anfield. '28 years with the Same Bird' potrebbe invece essere il titolo riguardante la carriera di Gerrard, che dopo una breve apparizione con i Los Angeles Galaxy è tornato a Melwood per guidare le giovanili dei Reds. Arrivato a Liverpool all'età di 7 anni, Gerrard col tempo è cresciuto con quella maglia praticamente tatuata sulla pelle. In Inghilterra, dove piace particolarmente il termine di 'box to box', è considerato al pari di Lampard uno dei più forti centrocampisti di sempre per qualità tecniche, corsa e soprattutto personalità, quella che ha guidato il Liverpool ai meravigliosi successi di qualche anno fa. E lui, il Capitano nel vero senso della parola, ha sempre resistito alle sirene di mercato che anno dopo anno suonavano insistentemente. Soprattutto quelle del Real Madrid. Troppo forte il legame col club della sua città per lasciarlo. E infatti, anche nel giorno del suo addio per volare negli States, ci ha tenuto a precisare come la scelta fosse dettata dalla necessità di non trovarsi mai di fronte il Liverpool da avversario. Oggi ha iniziato la nuova avventura in Scozia, sulla panchina del Glasgow Rangers. In carriera Gerrard ha vinto 2 Coppe d'Inghilterra, 3 Coppe di Lega inglese, 2 Community Shield, una Coppa UEFA, 2 Supercoppa UEFA e una Champions League. Oggi Steven Gerrard compie 38 anni.

Sono nati oggi anche Thomas Hassler, Cristian Bucchi, Libor Kozak e Miguel San Jose.