Tim Cahill, bomber all'Everton: miglior marcatore della storia dell'Australia

Tim Cahill, uno dei migliori giocatori australiani della storia, con un lungo percorso in Inghilterra terminato nel 2012. Nato calcisticamente nel Sydney United, fu il Millwall, nel 1997, a puntare su di lui portandolo in Europa, e dopo essere stato aggregato alle giovanili nella prima stagione, da quella successiva fu inserito in pianta stabile in prima squadra. 249 presenze e 56 gol dopo, senza mai scendere in campo in Premier, il centrocampista offensivo fu acquistato dall'Everton ed è poi rimasto a Liverpool per otto stagioni. Al suo primo anno nel massimo campionato inglese realizzò la bellezza di 11 reti in Premier e al momento del suo addio le reti totali erano 68, in 277 gare. Nel 2012 il passaggio ai New York Red Bulls, poi l'avventura in Cina con lo Shanghai Greenland e l'Hangzhou Greentown, prima di far ritorno in patria al Melbourne City. Con la maglia della sua Nazionale è sceso in campo per 94 volte, segnando 48 reti, che gli consentono di essere il miglior goleador della storia dell'Australia. Il suo palmares vanta una Coppa d'Oceania e una Coppa d'Asia. Oggi Cahill compie 38 anni.

Sono nati oggi anche Jorg Heinrich, Federico Balzaretti e Davide Calabria.