Tito Vilanova, il vice di Pep che ha commosso il mondo con la sua malattia

Francesc Vilanova i Bayò, per tutti semplicemente Tito Vilanova, è stato prima giocatore e poi allenatore del Barcellona. Cresciuto nel settore giovanile balugrana, Vilanova ha giocato in Liga solo con la maglia del Celta Vigo, poi tante esperienze nelle serie minori spagnole. Dopo il ritiro dal calcio giocato inizia la carriera da allenatore e nel 2007 torna dove tutto era cominciato, nel settore giovanile del Barça. Nel 2008 è vice di Pep Guardiola alla guida della prima squadra e diventa famoso per essere il secondo più pagato al mondo. Il 27 aprile del 2012, dopo l'addio di Guardiola, viene nominato suo successore alla guida dei catalani. La stagione inizia nel migliore dei modi, ma il 18 dicembre gli viene nuovamente diagnosticato un tumore alla ghiandola parotide dopo l'operazione dell'anno precedente. Due giorni dopo è costretto a lasciare l'incarico per dedicarsi alle cure del caso. Il 3 febbraio lascia nuovamente la panchina blaugrana per volare a New York, ma riuscirà comunque a tornare in tempo per vincere la Liga 2012-2013. L'estate seguente decide di lasciare definitivamente la carica per una nuova ricaduta. Nonostante gli sforzi e la vicinanza di tutto il mondo del calcio, Tito Vilanova non riuscirà a superare la malattia e morirà il 24 aprile dell'anno successivo. Oggi sono passati 50 anni dalla sua nascita.

Sono nati oggi anche Mario Somma, Mauro Milanese, Simone Perrotta e Paolo De Ceglie.