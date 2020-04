Toninho Cerezo, idolo dei tifosi della Roma e campione con la Samp

Antonio Carlos Cerezo, per tutti semplicemente Toninho Cerezo, è stato uno dei più forti centrocampisti usciti dal campionato brasiliano. In Italia arrivò nel 1983 e vi rimase per ben 9 anni, prima con la maglia della Roma e poi con quella della Sampdoria. In maglia giallorossa ha vinto due Coppa Italia e soprattutto sfiorato la Champions League nell'84, anche se i tifosi si ricordano di lui soprattutto per la vicenda legata alla seconda Coppa Italia, quella dell'86. Cerezo, titolare indiscusso della Nazionale brasiliana, non fu convocato per il Mondiale messicano a causa di un infortunio, scelta che non piacque affatto al passionale brasiliano che tornò in Italia per giocare la finale di ritorno della competizione nazionale proprio contro la Samp. Cerezo entrò nel secondo tempo e segnò il gol decisivo per la vittoria finale, con buona pace dell'allora ct verdeoro Santana. L'anno seguente, a causa di incomprensioni con la dirigenza, si trasferì a Genova dove contribuirà in modo pesante alla conquista dello Scudetto del '91 sotto la sapiente guida di Vujadin Boskov. Alla fine del '92 tornò in Brasile per giocare con le maglie di San Paolo, Cruzeiro, America e Atletico Mineiro, prima di intraprendere la carriera da allenatore giramondo. Il suo palmares parla di 7 Campionati Mineiri, 4 Coppa Italia, un Cmapionato, una Supercoppa Italiana, un Campionato Paulista, una Coppa delle Coppe, due Coppe Intercontinentali, una Libertadores, una Supercoppa Sudamericana e una Recopa Sudamericana. Oggi Cerezo compie 65 anni.

Sono nati oggi anche Ariedo Braida, Marco Donadel, Mirko Valdifiori, Isco e Mikel Oiarzabal.