Totò Schillaci, dalle Notti magiche all'esperienza in Giappone

© foto di Fabrizio Ponciroli

"Aveva una voglia di far gol che non ho mai visto in nessun altro calcaitore", diceva di lui Franco Scoglio ai tempi del Messina. Dopo 7 anni passati nella sua Sicilia, però, per Salvatore Schillaci arrivò la chiamata più importante, quella della Juventus. In bianconero, Totò, non ci mise molto a prendersi il posto da titolare. Con i suoi 15 gol, contribuì alla vittoria a fine stagione di Coppa Italia e Coppa Uefa, successi che gli valsero la chiamta per il Mondiali di Italia 90. Nella massima manifestazione calcistica Totò si conquistò il posto da titolare e a fine competizione risultò addirittura il capocannoniere. Proprio per questo, Schillaci si classificò secondo nella graduatoria del Pallone d'Oro che poi vinse Matthaus. Le stagioni bianconere dopo i Mondiali però non furono semplicissime, da qui la chiamata da parte dell'Inter e la vittoria della seconda Coppa Uefa. Dopo due stagioni in nerazzurro, Schillaci oltrepassò i confini calcistici europei e divenne il primo italiano a giocare nel campionato giapponese, con la maglia del Jubilo Iwata. Oggi Totò Schillaci compie 53 anni.

Sono nati oggi anche Egidio Calloni, Emiliano Viviano, Costinha e Marco Van Ginkel.