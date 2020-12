Totò Schillaci, eroe delle Notti magiche: secondo a Matthaus nel Pallone d'Oro 1990

vedi letture

"Aveva una voglia di far gol che non ho mai visto in nessun altro calciatore", diceva di lui Franco Scoglio ai tempi del Messina. Dopo 7 anni passati nella sua Sicilia, però, per Salvatore Schillaci arrivò la chiamata più importante, quella della Juventus. In bianconero, Totò, non ci mise molto a prendersi il posto da titolare. Con i suoi 15 gol, contribuì alla vittoria a fine stagione di Coppa Italia e Coppa Uefa, successi che gli valsero la chiamata per il Mondiali di Italia 90. Nella massima manifestazione calcistica Totò si conquistò il posto da titolare e a fine competizione risultò addirittura il capocannoniere. Proprio per questo, Schillaci si classificò secondo nella graduatoria del Pallone d'Oro che poi vinse Matthaus. Le stagioni bianconere dopo i Mondiali però non furono semplicissime, da qui la chiamata da parte dell'Inter e la vittoria della seconda Coppa Uefa. Dopo due stagioni in nerazzurro, Schillaci oltrepassò i confini calcistici europei e divenne il primo italiano a giocare nel campionato giapponese, con la maglia del Jubilo Iwata. Oggi Totò Schillaci compie 56 anni.

Sono nati oggi anche Egidio Calloni, Emiliano Viviano, Costinha e Marco Van Ginkel.