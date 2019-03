Valerio Bacigalupo, indimenticato portiere del Grande Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Gli eroi sono sempre immortali agli occhi di chi in essi crede", scriveva Indro Montanelli poche ore dopo la tragedia di Superga. Di quel Grande Torino faceva parte anche Valerio Bacigalupo, portiere dei granata e della Nazionale italiana. Carattere estroverso e beniamino dei tifosi, faceva dello stile plateale e spettacolare una delle sue principali caratteristiche. Bravo anche nelle uscite, fu uno dei primi interpreti del ruolo in senso moderno, presentandosi spesso come difensore aggiunto. Con il Toro giocò dal '45 al '49, periodo in cui raggiunse proprio la Nazionale prendendo il posto a Sentimenti IV. Ingranata, Bacigalupo vinse quattro scudetti, nel '46, nel '47, nel '48 e nel '49. In Nazionale giocò cinque partite, contribuendo alla prima vittoria contro la Spagna in terra iberica per 3-1. Come noto giocò l'ultima partita a Lisbona, prima della tragedia di Superga del 4 maggio '49.

Oggi sono passati 94 anni dalla sua nascita.

Sono nati oggi anche Andreas Kopke, Aldo Firicano, Kosta Mitrglou e Daniele Baselli.