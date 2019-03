Walter Samuel, The Wall: tricolore a Roma. Artefice del Triplete all'Inter

© foto di Federico De Luca

Walter Samuel, The Wall artefice del Triplete nerazzurro. Nato calcisticamente nel Newell's Old Boys e passato poi al Boca Juniors, nell'estate del 2000 iniziò la sua avventura in Italia, con la maglia della Roma, centrando al primo colpo lo storico terzo Scudetto con la maglia giallorossa. Quattro stagioni nella Capitale e poi il passaggio al Real Madrid, ma dopo un solo anno l'Inter lo riportò in Serie A e nel 2010, anche grazie al suo contributo, la società nerazzurra riuscì a vincere il Triplete guidata da Josè Mourinho in panchina. Concluse l'avventura da calciatore a Basilea, dove giocò per due stagioni. Con la Nazionale argentina il difensore ha disputato 56 partite mettendo a segno 5 reti e vincendo l'argento nella Confederation Cup del 2005. Nella sua carriera il centrale, uno dei più forti della sua generazione, ha vinto due campionati argentini, sei Scudetti, cinque Supercoppe italiane, tre Coppe Italia, un Campionato svizzero, una Coppa Libertadores, e una Champions League. Oggi Samuel compie 41 anni.

Sono nati oggi anche Alessandro Scanziani, Michel, Domenico Di Carlo, Angelo Carbone, Fernando Hierro, Jerzy Dudek, Giuseppe Sculli, Francesco Lodi, Alejandro Gonzalez, Nikola Gulan e Thiago Maia.