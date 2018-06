Walter Zenga, l'Uomo Ragno che ha legato il suo nome all'Inter

© foto di Federico De Luca

Da giocatore ha legato il suo nome indissolubilmente all'Inter. Mentre da allenatore ha girato in lungo e in largo prima di avere l'occasione in Italia. Walter Zenga ha iniziato a giocare a calcio nelle giovanili dell'Inter, prima dei prestiti a Salernitana, Savona e Sambenedettese. Quindi, nell'82, il ritorno all'Inter dove resterà (e vincerà) fino al '94. In quella stagione fu acquistato dalla Sampdoria, dove giocherà due stagioni prima dell'esperienza al Padova e ai New England Revolution. E lì, negli Stati Uniti, inizierà a fare l'allenatore/giocatore. Dopo una rapida esperienza al Brera Calcio, volerà in Romania dove allenerà National Bucarest e Steaua. Quindi Stella Rossa, Gaziantepspor, Al-Ain e Dinamo Bucarest prima dell'occasione al Catania. Nel 2009 siederà sulla panchina del Palermo, poi Al-Nassr, Al-Nasr, Al-Jazira e Sampdoria. Dopo l'esperienza in blucerchiato Al-Shaab, Wolverhampton e, oggi, è impegnato nella difficile corsa salvezza col Crotone. A cavallo fra gli anni '80 e '90 Zenga è stato un punto fermo della Nazionale italiana. Chiamato da Bearzot per il Mondiale dell'86, esordì nell'ottobre seguente nell'amichevole contro la Grecia. Con Azeglio Vicini diventerà il titolare, giocando l'Europeo dell'88 e il Mondiale di Italia '90.

In carriera ha vinto molto. Da giocatore un campionato, una Supercoppa Italiana e 2 Coppa UEFA. Da allenatore un campionato rumeno, un campionato serbomontenegrino e una coppa di Serbia e Montenegro.

Oggi l'Uomo Ragno compie 58 anni.

Sono nati oggi anche Dario Hubner, Michele Cossato, Diego Simeone, Pauleta, Guilherme Siqueira, Emiliano Alfaro, Jonathan Biabiany, Juan Manuel Mata e Gabriele Angella.