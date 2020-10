Wayne Rooney, Wazza e i record con lo United: oggi in Championship col Derby County

Già nella stagione del debutto, nel 2002-2003, i tifosi dell'Everton si resero conto di essere davanti a un giocatore destinato a scrivere la storia. Da rookie, Wayne Rooney giocò 33 partite segnando 6 reti in campionato. Con i Toffees, dopo aver fatto tutte le giovanili, Wazza rimase fino al 2004, quando accettò la spietata corte del Manchester United. Con i Red Devils ha vinto praticamente tutto arrivando ad indossare anche la fascia da capitano fino allo scorso anno. Poi, nell'estate 2017, il ritorno alle origini, in quell'Everton dove tutto era cominciato. Un anno più tardi il passaggio in MLS al DC United, quindi dal gennaio 2020 Rooney è un giocatore del Derby County, collaborando anche con lo staff tecnico del club per prepararsi ad un potenziale futuro da allenatore. Attaccante di grande qualità, forza e temperamento, Wayne Rooney è considerato, in patria e non solo, uno dei migliori attaccanti di sempre. Fra i suoi record, c'è quello di giocatore con più presenze nella Nazionale inglese e pure quello di giocatore in grado di segnare più reti con la maglia del Manchester United, ben 253. In carriera, nonostante qualche comportamento fuori dal campo non propriamente professionale, ha vinto tantissimo: 5 campionati inglesi, 4 Coppe di Lega inglese, 6 Community Shield, una Coppa d'Inghilterra, una Champions League, una Europa League e una Coppa del Mondo per Club. Oggi Wayne Rooney compie 35 anni.

Sono nati oggi anche Giacomo Bulgarelli, Stefano Impallomeni, Giovanni Bia, Luca Campedelli, Fabio Petruzzi, Vincent Candela, Cesar, Anthony Vanden Borre, Armin Bacinovic e Ilkay Gundogan.