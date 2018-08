Will Grigg, eroe di Euro 2016 senza giocare neanche un minuto

Diventare l'eroe di un campionato Europeo senza mai scendere in campo. Impresa difficile, ma non impossibile, perché Will Grigg ce l'ha fatta grazie alle sue 25 reti realizzate nel campionato di League One con la maglia del Wigan, che hanno permesso alla sua squadra di raggiungere la promozione in Championship, ma soprattutto grazie ai tifosi della Nazionale nordirlandese che hanno portato il coro in tutta la Francia durante Euro 2016. "Will Grigg's on fire, your defence is terrified!", sulle note "Freed from desire" e un'intera curva a cantare. Allo stadio, al ristorante, in una piazza, addirittura in metropolitana: tutti impazziti per una storia che ha fatto il giro del mondo. Nata per caso, con un tifoso del Wigan che ha messo in rete un video con un paio di cori per il suo numero nove e successivamente adottato da tutto lo stadio per festeggiare la promozione. Mai un minuto in Premier League, mai in Championship, ma una notorietà da fare invidia al mondo dei calciatori. Per intenderci: dopo la pubblicazione del video dedicato al suo coro, l'attaccante nordirlandese ha visto impennare il numero dei suoi follower sui social in maniera esponenziale, quasi inattesa. Oggi Will Grigg compie 27 anni.

Sono nati oggi anche Osvaldo Bagnoli, Angelo Sormani, Emanuele Filippini, Antonio Filippini, Michael Agazzi e Nenad Tomovic.