Il Como ha investito circa 40 milioni di euro per acquistare Moise Kean in estate e ha recentemente rinnovato il contratto di Tasos Douvikas fino al 2031. Eppure, a gennaio il club lariano potrebbe tornare sul mercato per acquistare un altro centravanti. Una necessità inattesa, legata soprattutto alle condizioni fisiche di Kean e a un calendario sempre più impegnativo, tra Serie A e Champions League.

Ne parliamo nel podcast di oggi di TuttoMercatoWeb.com, in compagnia di Ivan Cardia.

L'infortunio di Kean, alle prese con un problema alla tibia, ha ridotto le alternative a disposizione di Cesc Fabregas. Douvikas sta vivendo un ottimo momento, ma non può essere l'unica soluzione per un attacco chiamato ad affrontare numerosi impegni ravvicinati. Le alternative interne, da Nico Paz a Baturina, comporterebbero modifiche all'assetto tattico della squadra.

Quali saranno le mosse del Como nel mercato di gennaio? Tra i profili accostati ai lariani c'è anche Sergio Camello del Rayo Vallecano, ma non è ancora chiaro se la società deciderà di investire su un altro centravanti o cercare una soluzione temporanea. Molto dipenderà dai tempi di recupero di Kean e dalle valutazioni della dirigenza, chiamata a completare una rosa costruita per competere ad alti livelli senza compromettere gli equilibri raggiunti.