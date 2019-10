Fonte: Con la collaborazione di Andrea Carlino

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Paris Saint-Germain all'esame di turco. I francesi di Tuchel affrontano il Galatasaray nella seconda giornata del gruppo A di Champions League. I parigini hanno battuto 3-0 all'esordio il Real Madrid con Di Maria in grande spolvero, invece i turchi hanno pareggiato 0-0 contro il Club Brugge. L'ultimo confronto tra le due squadre risale al 2011 con il successo per i giallorossi turchi per 1-0. Calcio d'inizio alle ore 21.00. L'arbitro è il polacco Marciniak.

Come arriva il Galatasaray - Due vittorie e tre pareggi nelle ultime cinque gare per la formazione turca. Tre pari di fila e contro il PSG non sarà facile tornare alla vittoria che manca da due settimane. Sarà 4-1-4-1 per i turchi con Feghouli, Lemina, Seri e Babel a centrocampo e con Falcao centravanti.

Come arriva il Paris Saint-Germain- Tuchel è in bilico malgrado il primato in campionato e la vittoria contro il Bordeaux. Il tedesco non può più sbagliare e la gara contro il Galatasaray è da prendere con la massima attenzione. Possibile la titolarità di Icardi al centro dell'attacco con Sarabia e Di Maria a comporre il classico 4-3-3.